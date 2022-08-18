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НБУ «надрукував»
ще 30 мільярдів для уряду

НБУ «надрукував» ще 30 мільярдів для уряду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 10:29

НБУ «надрукував» ще 30 мільярдів для уряду

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк провів емісію ще 30 млрд. грн. шляхом придбання державних облігацій в уряду.

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НБУ «надрукував» ще 30 мільярдів для уряду
R2
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Мабуть долар скоро буде по 8... (кг гривні за 1 $)...
blackwi
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 17:04

Re: НБУ «надрукував» ще 30 мільярдів для уряду

Для грошей терміново потрібні гелікоптери.
копейка
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Ждём доллар по 45 до 10 сентября
priem_metalla86
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