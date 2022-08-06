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Менше за яхту олігарха: скільки
коштує вогневий паритет...

Менше за яхту олігарха: скільки коштує вогневий паритет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:47

Менше за яхту олігарха: скільки коштує вогневий паритет...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

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Менше за яхту олігарха: скільки коштує вогневий паритет України у війні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:47

А скільки коштує готель Мир в Києві?
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:22

Re: Менше за яхту олігарха: скільки коштує вогневий паритет.

Тю, то для чого купували супутника якщо паритету ще нема?
Для чого викинули гроші на те що й так нам дають безкоштовно?
equinox
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:03

Вариантов выхода из ситуации всегда больше 2-х
priem_metalla86
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