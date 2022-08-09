Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
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Шахраї вкрали у українців 10 млн грн, пообіцявши оформлення соцвиплат
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:34
Шахраї вкрали у українців 10 млн грн, пообіцявши...
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Шахраї вкрали у українців 10 млн грн, пообіцявши оформлення соцвиплат
Додано: Сер 24 сер, 2022 18:34
таким вышку надо давать, уж на чем на чем, но на таком зарабатывать... и у кого? у своих :twisted: зла не хватает...
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