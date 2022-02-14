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На порталі "Дія" запустили
автоматичну реєстрацію ТОВ:...

На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 08:29

На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ:...

Пропонуємо до обговорення:
У День незалежності, 24 серпня, на порталі "Дія" запустили нову послугу - автоматична реєстрація ТОВ.

Дивися повний текст
На порталі \"Дія\" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ: як це працює
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 08:29

"Так це ж було вже"
гарна імітація бурхливої діяльності
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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