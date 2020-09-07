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Китайська Chery відмовилася
від ідеї випуску авто на...

Китайська Chery відмовилася від ідеї випуску авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 08:39

Китайська Chery відмовилася від ідеї випуску авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.

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Китайська Chery відмовилася від ідеї випуску авто на майданчику російського УАЗу – ЗМІ
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 08:39

Тепер тількі лада фекаліна.
blackwi
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