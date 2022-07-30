Ще одна перевага: депозит можна поповнювати протягом усього строку дії.
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В яких банках найвищі відсотки на депозити: кому ж краще довірити гривню на 3 місяці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 27 сер, 2022 15:11
В яких банках найвищі відсотки на депозити: кому ж краще...
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Дивися повний текст
В яких банках найвищі відсотки на депозити: кому ж краще довірити гривню на 3 місяці
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