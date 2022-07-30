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В яких банках найвищі відсотки
на депозити: кому ж краще...

В яких банках найвищі відсотки на депозити: кому ж краще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 15:11

В яких банках найвищі відсотки на депозити: кому ж краще...

Пропонуємо до обговорення:
Ще одна перевага: депозит можна поповнювати протягом усього строку дії.

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В яких банках найвищі відсотки на депозити: кому ж краще довірити гривню на 3 місяці
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 15:11

В РВС уже такого нет.
ivavictory2107
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Модератори: Ірина_, Модератор

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