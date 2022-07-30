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Чоловіки зможуть виїжджати
за кордон під заставу: як...

Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:19

Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня в Україні запроваджується програма єВідрядження, яка дозволить військовозобов'язаним українцям виїжджати з України на 7 днів, попередньо внісши заставу у 200 тисяч гривень.

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Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як працюватиме програма єВідрядження
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:19

Це порушення Конституції. Не можна дискримінувати людей за статтю чи майном. Якщо ти багатий чоловік - то можеш виїхати, якщо ти жінка - також можеш, якщо бідний чоловік - ніт.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:31

  Sergius написав:Це порушення Конституції. Не можна дискримінувати людей за статтю чи майном. Якщо ти багатий чоловік - то можеш виїхати, якщо ти жінка - також можеш, якщо бідний чоловік - ніт.

Так по половому признаку тоже Конституция дискриминировать запрещает, вроде как :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:18

стоило бы побольше своему народу доверять
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:41

Ніхто не тримає такі кошти (200 тис) у гривні. Тобто окрім всього іншого, ці люди будуть вимушені втрачати величезні гроші на обміні "туди-сюди".
Не думаю, що хтось буде цим користатися, а компанії не будуть ризикувати неповерненням з подальшими санкціями.
uott
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:41

Те кто это всё пишут себе не доверяют.
Как они могут доверять людям?
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:45

Re: Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як...

справку об инвалидности замутить как-то дешевле. хотя те кому нужно, давно сделали
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:54

  sequence написав:справку об инвалидности замутить как-то дешевле. хотя те кому нужно, давно сделали

При "замутить" есть (согласен -- небольшой, но есть) риск "сесть".

  uott написав:Ніхто не тримає такі кошти (200 тис) у гривні. Тобто окрім всього іншого, ці люди будуть вимушені втрачати величезні гроші на обміні "туди-сюди".
Не думаю, що хтось буде цим користатися, а компанії не будуть ризикувати неповерненням з подальшими санкціями.

вы на полном серьезе считаете 200 гривен затрат на обміні "туди-сюди" -- "величезні гроші"? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:13

Re: Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як...

uott написав:Ніхто не тримає такі кошти (200 тис) у гривні. Тобто окрім всього іншого, ці люди будуть вимушені втрачати величезні гроші на обміні "туди-сюди".
Не думаю, що хтось буде цим користатися, а компанії не будуть ризикувати неповерненням з подальшими санкціями.
Обидві заяви - дурниці.
200 тис грн не такі великі гроші, у купи людей це такий собі "поточний залишок"
На обміні туди й назад це втрата 12 доларів. Чверть відсотка.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:08

Re: Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як...

я даже догадываюсь какая категория "бизнесменов" сейчас активизируется, пока еще "есть рабочие темки" - хай вже і не вертаються назад хоча б. :twisted:
Alex2007
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