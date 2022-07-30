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Чоловіки зможуть виїжджати
за кордон під заставу: як...

Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:56

  Alex2007 написав:хай вже і не вертаються назад хоча б.

Почему нет? -- имеют право. :twisted:
Я уже предлагал получать выездную визу через отказ от гражданства...
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:02

могли секономить сейчас те кто платил десяточку.....а если серьезно моё мнение-категорически против таких решений.Людей делят на сорта.И смотрится эта вся история с любого ракурса что нашими людьми,что европейцами не очень.
Если вы выпускаете за залог зачем тогда эти ролики в сети с погонями за людьми с повестками
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Вів 30 сер, 2022 14:07, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:04

  Sergius написав:Це порушення Конституції. Не можна дискримінувати людей за статтю чи майном. Якщо ти багатий чоловік - то можеш виїхати, якщо ти жінка - також можеш, якщо бідний чоловік - ніт.

Під час воєнного стану права урізаються.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:07

  konstantin kirovograd написав:могли секономить сейчас те кто платил десяточку.....а если серьезно моё мнение-категорически против таких решений.Людей делят на сорта

Все возможности заработать деньги в стране есть, не выдумывайте. Этот не так, что - только те, кто родился по средам, могут выехать. Нет денег на залог, на фронт, заработай - выедешь. Не хочешь - сиди молча и не открывай рот.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:08

  Zebra написав:
  konstantin kirovograd написав:могли секономить сейчас те кто платил десяточку.....а если серьезно моё мнение-категорически против таких решений.Людей делят на сорта

Все возможности заработать деньги в стране есть, не выдумывайте. Этот не так, что - только те, кто родился по средам, могут выехать. Нет денег на залог, на фронт, заработай - выедешь. Не хочешь - сиди молча и не открывай рот.

не согласен с вами коллега.Война она же не за деньги!А вы о доходах деньгах заработках.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:16

  konstantin kirovograd написав:
  Zebra написав:
  konstantin kirovograd написав:могли секономить сейчас те кто платил десяточку.....а если серьезно моё мнение-категорически против таких решений.Людей делят на сорта

Все возможности заработать деньги в стране есть, не выдумывайте. Этот не так, что - только те, кто родился по средам, могут выехать. Нет денег на залог, на фронт, заработай - выедешь. Не хочешь - сиди молча и не открывай рот.

не согласен с вами коллега.Война она же не за деньги!А вы о доходах деньгах заработках.


у нас после войны выявится, что куча называемых миллениалов или скорее зумеров , короче чаще школота стали за полгода крайне обеспеченными людьми - они вообще не заморачиваются война на улице, не война, наносят они вред, не наносят они вред.
И нельзя сказать что они зарабатывают на крипте , честно, мозгами (т.е. если допустим правильно спрогнозировал/ угадал тренды, инвестировал, несет определенные риски и т.д. то вопросов вообще нет, тут мозги и думать нужно).
А у тех тормозов нет; у них тормоза - это лимиты пачек карт. :twisted:
Шобла-ебла, одним словом :lol:
Alex2007
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