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Комітет ВР схвалив авансовий
податок для обмінників —...

Комітет ВР схвалив авансовий податок для обмінників —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:14

Комітет ВР схвалив авансовий податок для обмінників —...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради схвалив авансовий податок для пунктів обміну валют.

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Комітет ВР схвалив авансовий податок для обмінників — Гетманцев
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:14

Цей бездар (злочинець) тільки вміє піднімати податки на інше мізків не вистачає,але ні,вміє допомагати злодіям красти в народу України гроші з бюджету через придумані ним "схеми-закони"
kpumb78
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