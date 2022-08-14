Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради схвалив авансовий податок для пунктів обміну валют.
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Комітет ВР схвалив авансовий податок для обмінників — Гетманцев
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:14
Комітет ВР схвалив авансовий податок для обмінників —...
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Дивися повний текст
Комітет ВР схвалив авансовий податок для обмінників — Гетманцев
Додано: Вів 30 сер, 2022 10:14
Цей бездар (злочинець) тільки вміє піднімати податки на інше мізків не вистачає,але ні,вміє допомагати злодіям красти в народу України гроші з бюджету через придумані ним "схеми-закони"
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