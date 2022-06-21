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Рада підтримала повернення
акцизів на пальне

Рада підтримала повернення акцизів на пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 16:47

Рада підтримала повернення акцизів на пальне

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо повернення акцизу на пальне, повідомили з депутатського корпусу.

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Рада підтримала повернення акцизів на пальне
R2
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