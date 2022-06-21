Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо повернення акцизу на пальне, повідомили з депутатського корпусу.
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Рада підтримала повернення акцизів на пальне
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Додано: Вів 30 сер, 2022 16:47
Рада підтримала повернення акцизів на пальне
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Рада підтримала повернення акцизів на пальне
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