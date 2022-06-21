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Рада підтримала повернення
акцизів на пальне

Рада підтримала повернення акцизів на пальне
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 16:47

Рада підтримала повернення акцизів на пальне

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо повернення акцизу на пальне, повідомили з депутатського корпусу.

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Рада підтримала повернення акцизів на пальне
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:42

это правильно понимаю, что будет примерно + 3,60 за литр?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:24

  uaprofi написав:это правильно понимаю, что будет примерно + 3,60 за литр?

При цьому ставки акцизного податку будуть становити 100,00 євро за 1000 літрів.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:21

Тырить нечего, нужно акцизы вводить.
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:38

Владельцы Тесл /Лифов/Зои не парятся. За них на ремонт дорог скидываются водители на газу/бензине/дизеле.
А если все пересядут на электрокары? Дорог не будет?
Когда на хитровыхухленных налоги введут?
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:46

  Omega написав:Владельцы Тесл /Лифов/Зои не парятся. За них на ремонт дорог скидываются водители на газу/бензине/дизеле.
А если все пересядут на электрокары? Дорог не будет?

А если все пересядут на электрокары -- по аналогии с "податок на смартфони" -- транспортный сбор добавят к стоимости киловатта :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:07

  _hunter написав:
  uaprofi написав:это правильно понимаю, что будет примерно + 3,60 за литр?

При цьому ставки акцизного податку будуть становити 100,00 євро за 1000 літрів.

Это без НДС, думаю.
примерно 4,5 грн без торговой наценки
sequence
 
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