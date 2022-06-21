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Рада підтримала повернення акцизів на пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 сер, 2022 16:47
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо повернення акцизу на пальне, повідомили з депутатського корпусу.
Дивися повний текст Рада підтримала повернення акцизів на пальне
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R2
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Додано: Вів 30 сер, 2022 17:42
это правильно понимаю, что будет примерно + 3,60 за литр?
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uaprofi
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:24
uaprofi написав:
это правильно понимаю, что будет примерно + 3,60 за литр?
При цьому ставки акцизного податку будуть становити 100,00 євро за 1000 літрів.
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_hunter
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Додано: Сер 31 сер, 2022 20:21
Тырить нечего, нужно акцизы вводить.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:38
Владельцы Тесл /Лифов/Зои не парятся. За них на ремонт дорог скидываются водители на газу/бензине/дизеле.
А если все пересядут на электрокары? Дорог не будет?
Когда на хитровыхухленных налоги введут?
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Omega
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:46
Omega написав:
Владельцы Тесл /Лифов/Зои не парятся. За них на ремонт дорог скидываются водители на газу/бензине/дизеле.
А если все пересядут на электрокары? Дорог не будет?
А если все пересядут на электрокары -- по аналогии с "податок на смартфони" -- транспортный сбор добавят к стоимости киловатта
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_hunter
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Додано: Чет 01 вер, 2022 14:07
_hunter написав: uaprofi написав:
это правильно понимаю, что будет примерно + 3,60 за литр?
При цьому ставки акцизного податку будуть становити 100,00 євро за 1000 літрів.
Это без НДС, думаю.
примерно 4,5 грн без торговой наценки
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sequence
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