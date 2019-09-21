RSS
  #<1 ... 205206207208>
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:29

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Успіх написав:Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)

Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?

Має бути всім, але бувають нюанси, якщо право власності набуте давно.
Так, смарт квартиру приплюсують до загальної площі, і якщо разом більше 60, то будуть нараховувати.
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:33

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Успіх написав:
  whois2010 написав:
  Успіх написав:Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)

Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?

Будуть надсилати листи з податкової. Період - не знаю. В липні отримав листи з квитанціями за 2024р. В мінулому році були одночасно квитанції за 2022 та 2023рр. Оподатковується вся зайва площа у власності, і смарт теж. Зобов'язують сплатити на протязі 60 діб. Суми посильні. Розмір податку, здається, визначає місцева влада

Дякую.
Знаю, що податковій байдуже, чи та площа на 1людину, чи там прописано і проживає 4 людини - все одно платиться. Бо рахують метраж тільки на власника квартири?

Бо по логіці і по нормальному мало б бути так:
Наприклад, є квартира 60м2, де прописано і проживає 4 людини. Відповідно по 15м2 на людину. І купили ще квартиру на 30м2.
То мало б бути 30+15=45м2 на власника обох квартир!
Але ж порахують 60+30=90м2 на власника і виставлять рахунок на "зайвих" 30м2?

Я все правильно розумію?
У розрахунку податку нема врахування кількості людей, що зареєстровані. Тому правильно розумієте.
Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:37

В продовження Теми... Заволодів земельними ділянками у 2023 році, але ще жодного разу не приходив податок за землю. І в кабінеті нема. Цікаво чи потрібно нагадати податковій про себе, щоб потім не повісили на мене пеню або інші штрафи. Чи це їх провтик - не нарахували, значить і не сплатив
The_Rebel
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:05

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Успіх написав:Але син ще не повнолітній, щоб його зробити власником квартири - що тоді?

https://mayak.kiev.ua/ru/news/kak-oform ... na-rebenka
Сибарит
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:39

The_Rebel

Якщо земля сільськогосподарська і офіційно оформлена оренда, податок сплачується через орендаря, бо він податковий агент.
Можна перевірити всі відомості про те, що є в податкової через свій електронний кабінет платника податків. Там чітко зазначається майно. відомості про яке є в податковій.
4134ira
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:42

Сибарит

Дійсно оформити нерухомість на неповнолітнього до 18 років не проблема - але треба брати дозвіл з лорганів опіки та піклування. Інше питання - якщо треба буде терміново розпоряджатися цією нерухомістю - до 18 років теж через опікунську раду, але вона не формальність, там куча вимог і все займає час, а головне - можете отримати відмову.
4134ira
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:15

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Успіх написав:Тобто, "різниця в чім"???
Я ж там чітко розписав, якщо ділити одну квартиру на 4-х!
Можна поділити і 2 квартири на 4х - все одно "ЗАЙВИХ" м2 - не виходить! Їх просто нема!
Це - раз!
А друге - якщо це НЕ бізнес?
Якщо друга квартира для старшого сина? Що тоді?
Але син ще не повнолітній, щоб його зробити власником квартири - що тоді?
Все одно плати, хоч це НЕ бізнес?


Якщо це не бизнес нащо пересічному купа квартир?
Или ты как те бабушатники в центрах Львовов и Киевов, которые бабця не продает шоп норм пожить в однухе в новострое, зато жалеется на маленькую пенсию и дорогие лекарства?
Это маразм головного мозга...

Если тебя кумарит платить - раздели на 4 равных части свою недвижку, или на жену перепиши 30кв смарта своего. Но совецкая болячка головного мозга это не позволяет сделать?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:25

  4134ira написав:The_Rebel

Якщо земля сільськогосподарська і офіційно оформлена оренда, податок сплачується через орендаря, бо він податковий агент.
Можна перевірити всі відомості про те, що є в податкової через свій електронний кабінет платника податків. Там чітко зазначається майно. відомості про яке є в податковій.

Перевірив тільки но, вже є нарахування. А от у 2024 році не було. Напевно податок нараховується лише за повний попередній рік володіння землею
The_Rebel
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:45

  Faceless написав:
Успіх написав:Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)

Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?

Має бути всім, але бувають нюанси, якщо право власності набуте давно.
Так, смарт квартиру приплюсують до загальної площі, і якщо разом більше 60, то будуть нараховувати.

Hotab
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:32

  Faceless написав:Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
На дружині "висить" її батьків пів хати)) - тому теж не варіант.
  4134ira написав:Сибарит

Дійсно оформити нерухомість на неповнолітнього до 18 років не проблема - але треба брати дозвіл з лорганів опіки та піклування. Інше питання - якщо треба буде терміново розпоряджатися цією нерухомістю - до 18 років теж через опікунську раду, але вона не формальність, там куча вимог і все займає час, а головне - можете отримати відмову.

Сибарит та Іра - за це я давно думав, але в мене ще є уточнююче питання: то дитина буде повним власником(а я типу "ніяким боком") ?
Це буде, що типу дитина купила хату - якщо говорити простими словами?

А за проблеми продажу, поки дитина не досягла повноліття - я теж багато чув.
Успіх
