Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 жов, 2025 23:00
Остання фраза з вашого допису просто епохальна.
Реально шикарно: шановне панство дуже хвилюється та обговорює, чи може власник другої квартири у Львові, купленої під оренду, заплатити в рік 710 (сімсот десять) гривень податку на надлишкові у власності 10 (десять) кв.м.площі.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11358
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4034 раз.
- Подякували: 1507 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
Додано: П'ят 10 жов, 2025 23:55
akurt написав:
Люди, ви про що? Повні ресторани тих, хто танцює та співає. Незважаючи на КАБи.
Рахунки в рестораціях оплачують на тисячі та десятки тисяч гривень. Гроші закопують мішками та крадуть мішками, суми за арів не насняться президентам країн світу, хати під Києвом продають дорожче, ніж маєтки в Каліфорнії - а податок за нерухомість за ті 10 чи 20 метрів - ні, то не можна платити, питання активно обговорюється.
Приятель мій своїй жінці замість Порше взяв купе Мерседес - займається жінка його у Львові нігтями, бровами та губами.
Грошви і порахувати не можуть. Це Львів.
Ваш допис вызвал у меня в памяти некие строки.
"Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!
Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..
Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!
Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре б*** буду
подавать ананасную воду! "
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 852
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 жов, 2025 09:12
Faceless написав:
Де ви взагалі взяли, що мова про розкіш?
Та яка різниця, як це назвати - суть же не міняється?
Я ще раз кажу - є умовний "чорнороб"(в якого сім'я складається з 4-х) .... і наприклад, йому спадковий хрущик 80м2 "падає" ... - то з такого треба знімати податок?(мова зараз не про розмір податку, а про сам факт)
А умовний, скажімо Гордон
(припустимо, що він одинак) - має квартиру в центрі Києва 60м2 і ще будинок в Кончі-Заспі на 120м2 - то з такого НЕ треба знімати податок?
Звичайно, я тут елітні райони взяв для прикладу, щоб було більш трешово))
Але сам треш(дебільність закону) полягає в тому, що отому "чорноробу" з сім'єю і ОДИНАКУ Гордону ну якось зовсім по НЕ справедливому/не по логічному шляху писали ті закони!🤦🏻
Один з сім'єю на 80м2 ютиться і сплачує податок, а другий - на 60+120м2 - жирно живе в просторому і ніх не платить?
Як так?©
Я все кажу - має бути "як всі, так всі!"©
Як усім - так усім!
І мало б бути ЛОГІЧНО і СПРАВЕДЛИВО розподіляти майно/метраж на кількість людей, які в ньому проживають/ним користуються!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8720
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Суб 11 жов, 2025 09:40
было б логично вообще тот налог отменить и не морочить людям голову
в масштабах страны там собираются копейки, так нафиг оно надо? так же и налог на роскошь в автомобилях. там если разобраться, толку ноль от этой возни.
понятно, что у нас «миллионы богатых, которые жируют за счет пенсионеров» и с этим срочно нужно что-то делать, но все таки
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 666
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 11 жов, 2025 09:46
smdtranz написав:
было б логично вообще тот налог отменить и не морочить людям голову
в масштабах страны там собираются копейки, так нафиг оно надо? так же и налог на роскошь в автомобилях. там если разобраться, толку ноль от этой возни.
понятно, что у нас «миллионы богатых, которые жируют за счет пенсионеров» и с этим срочно нужно что-то делать, но все таки
Думаю він задумувався щоб хоч якось трохи поскубти «лордів». З доходу від оренди вони ж не хочуть нічого платити.
Ну а таким «у нас 4 члена сімʼї, у нас нема зайвих метрів, а нас за що?» має вистачати розуму купляти додаткові метри не всі на одного , а на дружину, дітей.. А як не вистачає того розуму , то тре платити .
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16681
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2510 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Суб 11 жов, 2025 10:04
Господар Вельзевула написав:
Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре б*** буду
подавать ананасную воду!
Ваше слово, товарищ Маузер!
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4487
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 жов, 2025 10:50
Успіх написав: Faceless написав:
Де ви взагалі взяли, що мова про розкіш?
Та яка різниця, як це назвати - суть же не міняється?
Я ще раз кажу - є умовний "чорнороб"(в якого сім'я складається з 4-х) .... і наприклад, йому спадковий хрущик 80м2 "падає" ... - то з такого треба знімати податок?(мова зараз не про розмір податку, а про сам факт)
А умовний, скажімо Гордон
(припустимо, що він одинак) - має квартиру в центрі Києва 60м2 і ще будинок в Кончі-Заспі на 120м2 - то з такого НЕ треба знімати податок?
Звичайно, я тут елітні райони взяв для прикладу, щоб було більш трешово))
Але сам треш(дебільність закону) полягає в тому, що отому "чорноробу" з сім'єю і ОДИНАКУ Гордону ну якось зовсім по НЕ справедливому/не по логічному шляху писали ті закони!
Один з сім'єю на 80м2 ютиться і сплачує податок, а другий - на 60+120м2 - жирно живе в просторому і ніх не платить?
Як так?
Я все кажу - має бути "як всі, так всі!"
Як усім - так усім!
І мало б бути ЛОГІЧНО і СПРАВЕДЛИВО розподіляти майно/метраж на кількість людей, які в ньому проживають/ним користуються!
Я в принципі не в захваті від податків з майна, а не доходів. Але якось в світі таки податки є, і якось їх обґрунтовують. Є певні аргументи за.
Не має різниці чорнороб чи хто.
Ви самі почали скиглити, тільки коли купили квартиру під оренду, обдєльонний ви наш
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36713
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8252 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 11 жов, 2025 11:57
Hotab написав: smdtranz написав:
было б логично вообще тот налог отменить и не морочить людям голову
в масштабах страны там собираются копейки, так нафиг оно надо? так же и налог на роскошь в автомобилях. там если разобраться, толку ноль от этой возни.
понятно, что у нас «миллионы богатых, которые жируют за счет пенсионеров» и с этим срочно нужно что-то делать, но все таки
Думаю він задумувався щоб хоч якось трохи поскубти «лордів». З доходу від оренди вони ж не хочуть нічого платити.
Ну а таким «у нас 4 члена сімʼї, у нас нема зайвих метрів, а нас за що?» має вистачати розуму купляти додаткові метри не всі на одного , а на дружину, дітей.. А як не вистачає того розуму , то тре платити .
питання не в розумі. про дітей вже написали - потім треба дозвіл брати на будь-яку операцію з квартирою. на дружину? з одного боку спільна власність. а з іншого - в житті не буває розлучень? а там тоді така санта-барбара може початися....
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10042
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 784 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 11 жов, 2025 12:29
Shaman
про дітей вже написали - потім треба дозвіл брати на будь-яку операцію з квартирою
Які ще «операції».
«все не собі, все дітям»
Роль знедоленого , у якого нема на податки.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16681
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2510 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Суб 11 жов, 2025 12:30
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
Де ви взагалі взяли, що мова про розкіш?
Та яка різниця, як це назвати - суть же не міняється?
Я ще раз кажу - є умовний "чорнороб"(в якого сім'я складається з 4-х) .... і наприклад, йому спадковий хрущик 80м2 "падає" ... - то з такого треба знімати податок?(мова зараз не про розмір податку, а про сам факт)
А умовний, скажімо Гордон
(припустимо, що він одинак) - має квартиру в центрі Києва 60м2 і ще будинок в Кончі-Заспі на 120м2 - то з такого НЕ треба знімати податок?
Звичайно, я тут елітні райони взяв для прикладу, щоб було більш трешово))
Але сам треш(дебільність закону) полягає в тому, що отому "чорноробу" з сім'єю і ОДИНАКУ Гордону ну якось зовсім по НЕ справедливому/не по логічному шляху писали ті закони!
Один з сім'єю на 80м2 ютиться і сплачує податок, а другий - на 60+120м2 - жирно живе в просторому і ніх не платить?
Як так?
Я все кажу - має бути "як всі, так всі!"
Як усім - так усім!
І мало б бути ЛОГІЧНО і СПРАВЕДЛИВО розподіляти майно/метраж на кількість людей, які в ньому проживають/ним користуються!
Я в принципі не в захваті від податків з майна, а не доходів. Але якось в світі таки податки є, і якось їх обґрунтовують. Є певні аргументи за.
Не має різниці чорнороб чи хто.
Ви самі почали скиглити, тільки коли купили квартиру під оренду, обдєльонний ви наш
По-перше - не личить модератору опускатись... переходити на особистість
По-друге - є що сказати в даному вищенаведеному прикладі? Чому умовний Гордон з квартирою 60м2 + будинком на 120м2 не має платити податку?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8720
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
