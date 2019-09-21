|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:31
Freza написав:
Пан Франт, ну шо вы все одно и тоже…
Выбрали, теперь ржем до слез, это все понятно
История не имеет нарицательных времен…
Вот если бы, да а бы… есть как есть
Я считаю, что нужно мокать писком в говно, которое сотворили. Мокать снова и снова, пока не разрушится всё до фундамента, раз не понимают.
Лагеря? Ага опять мокать. Пусть дальше мёрзет.
Мёрзет пока не научится жить, как цивилизованный.
А не научится, значит исчезнет, как ненужная эволюционная ошибка
Додано: Сер 21 січ, 2026 14:22
Бетон написав:
Пан Франт, ну шо вы все одно и тоже…
Выбрали, теперь ржем до слез, это все понятно
История не имеет нарицательных времен…
Вот если бы, да а бы… есть как есть
Я считаю, что нужно мокать писком в говно, которое сотворили. Мокать снова и снова, пока не разрушится всё до фундамента, раз не понимают.
Лагеря? Ага опять мокать. Пусть дальше мёрзет.
Мёрзет пока не научится жить, как цивилизованный.
А не научится, значит исчезнет, как ненужная эволюционная ошибка
Більшість (що вирішує, бо демократія) нічому не навчаться. Бо знов всіх вивезе якась купка героїв, або просто пощастить, або ще щось. Такого щоб той, хто наробив хрні (своєю роботою, бездіяльністю, або, наприклад, голосуванням) за це відповів - не буде. Відповідно і ніяких уроків ніхто з того що сталося (і ще станеться) не вивчить. І не зникне. Бо 21 сторічча. Всі дізейблд та майнорітіс (навіть якщо вони у більшості) під захистом. Але, якщо світом рулитимуть китайці - тоді все можливо.
Додано: Сер 21 січ, 2026 14:55
Народ хотел, как лучше, но вышло как всегда.
За окном уже 0 в тени.
Осталось хоп-хоп и «Майже весна» (с)
Прорвемся, было бы здоровье.
Тяжко? Да.
А кому сейчас легко?
Думайте за ребят в окопах, помогает.
Додано: Сер 21 січ, 2026 15:02
Бетон написав:
По пробкам незаметно
потому что это было в начале января когда все уе...хали в буковель, мальдивы и португалию
сейчас у детей каникули, все опять поехали кататься на лыжах.
Додано: Сер 21 січ, 2026 15:17
Треба зараз допомагати військам по максимуму.
Ляже фронт тоді все не буде мати абсолютно ніякої ваги.
Закінчиться війна, тоді почнем всіх мішати з нечистотами, є за що.
Зараз війна і фронт.
Але бачу зо якщо не будемо думаючи голосувати то нерухомість не буде вартувати нічого на цій території. Навіть дощок щоб забити вікна.
Додано: Сер 21 січ, 2026 15:42
Бетон написав:
Пан Франт, ну шо вы все одно и тоже…
Выбрали, теперь ржем до слез, это все понятно
История не имеет нарицательных времен…
Вот если бы, да а бы… есть как есть
Я считаю, что нужно мокать писком в говно, которое сотворили. Мокать снова и снова, пока не разрушится всё до фундамента, раз не понимают.
Лагеря? Ага опять мокать. Пусть дальше мёрзет.
Мёрзет пока не научится жить, как цивилизованный.
А не научится, значит исчезнет, как ненужная эволюционная ошибка
повійло духом соціального дарвінізму дніпровського Володаря
