Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 23:07

  Damien написав:
  Бетон написав:Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.

Исполнял "смертельный номер", идя пешком вдоль проезжей части один(максимум вдвоем)?))

Да. Один шёл к машине в спальном районе
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 02:18

То они запах грошенят почуяли)
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 02:21

  Бетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.

А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка


ви були за крок до перетворення із ватного зрадофіла на лютого рекса, який кладе русню пачками :) той хто робив ремонти і будувався - хороший організатор, а вони найкращі воїни. он на єлізарова глянуть - ну красень же, Бог війни!
краще оберіть самостійно підрозділ і посаду, поки є така можливість, бо наступний раз продавщиці поряд може і не бути.. і підете в "скалу"
trololo
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 02:55

  Бетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка

Це добре, що втікли і змогли нам принести вістку, що дорожай. Зараз найкращі умови щоб купляти нерухомість :D
dr_bastm
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:35

  Бетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.

А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка

Ну, а авто что?
Пошло в фонд перемоги?
anduzenko
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:51

  trololo написав:
  Бетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.

А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка


ви були за крок до перетворення із ватного зрадофіла на лютого рекса, який кладе русню пачками :) той хто робив ремонти і будувався - хороший організатор, а вони найкращі воїни. он на єлізарова глянуть - ну красень же, Бог війни!
краще оберіть самостійно підрозділ і посаду, поки є така можливість, бо наступний раз продавщиці поряд може і не бути.. і підете в "скалу"

Давай вместе пойдём? Или ты боишься?
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:52

  anduzenko написав:
  Бетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.

А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка

Ну, а авто что?
Пошло в фонд перемоги?

Не знаю. Каршерингом пользуюсь.
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:25

  Бетон написав:
  anduzenko написав:
  Бетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.

А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка

Ну, а авто что?
Пошло в фонд перемоги?

Не знаю. Каршерингом пользуюсь.

Угнал что ли?
Насыпь ещё лайфхаков.
anduzenko
