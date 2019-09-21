Додано: Нед 25 січ, 2026 13:21

Бетон написав: Damien написав: Бетон написав: Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё. Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.

Исполнял "смертельный номер", идя пешком вдоль проезжей части один(максимум вдвоем)?)) Исполнял "смертельный номер", идя пешком вдоль проезжей части один(максимум вдвоем)?))

Да. Один шёл к машине в спальном районе Да. Один шёл к машине в спальном районе

на днях пронесло бусификацию на 99,99% , тцк становятся всё изошрённее,еду по центральной дороге получастного сектора города, впереди разворачивается авто я остановился -пропустить ,с прилегающей дороги хочет выехать бусик я даю понять всем шо едьте я не спешу, и тут бусик выехав перегораживает дорогу разворачивающемуся , я потихоньку объезжаю бусик и вижу жесть..., продолжаю движение и тут я понимаю шо "приехал", впереди следующий перекрёсток , вижу засаду из человек 10 в пикселе у некоторых калаши + полиции машина и бусик ,еду и о.уеваю, даже забыл шо мне туда надо поворачивать , собрался, будь шо будь, включил поворотник , и я свернул на улицу куда мне надо было , странно , они почему то не заинтересовались мною.возвращаясь увидел ,разворачивающуюся машину на обочине без водителя , хто будет отвечать за неё если её цыгане за сутки здадут на металлолом?