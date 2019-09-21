|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Додано: Чет 22 січ, 2026 23:07
Damien написав: Бетон написав:
Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.
Исполнял "смертельный номер", идя пешком вдоль проезжей части один(максимум вдвоем)?))
Да. Один шёл к машине в спальном районе
Бетон
Повідомлень: 5953
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 493 раз.
3
2
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 02:18
То они запах грошенят почуяли)
Freza
Повідомлень: 2308
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 344 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 02:21
Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
ви були за крок до перетворення із ватного зрадофіла на лютого рекса, який кладе русню пачками
той хто робив ремонти і будувався - хороший організатор, а вони найкращі воїни. он на єлізарова глянуть - ну красень же, Бог війни!
краще оберіть самостійно підрозділ і посаду, поки є така можливість, бо наступний раз продавщиці поряд може і не бути.. і підете в "скалу"
trololo
Повідомлень: 6476
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2715 раз.
- Подякували: 1429 раз.
1
1
Додано: П'ят 23 січ, 2026 02:55
Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
Це добре, що втікли і змогли нам принести вістку, що дорожай. Зараз найкращі умови щоб купляти нерухомість
dr_bastm
Повідомлень: 91
З нами з: 05.01.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 14 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:35
Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
Ну, а авто что?
Пошло в фонд перемоги?
anduzenko
Повідомлень: 328
З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:51
trololo написав: Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
ви були за крок до перетворення із ватного зрадофіла на лютого рекса, який кладе русню пачками
той хто робив ремонти і будувався - хороший організатор, а вони найкращі воїни. он на єлізарова глянуть - ну красень же, Бог війни!
краще оберіть самостійно підрозділ і посаду, поки є така можливість, бо наступний раз продавщиці поряд може і не бути.. і підете в "скалу"
Давай вместе пойдём? Или ты боишься?
Бетон
Повідомлень: 5953
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 493 раз.
3
2
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:52
anduzenko написав: Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
Ну, а авто что?
Пошло в фонд перемоги?
Не знаю. Каршерингом пользуюсь.
Бетон
Повідомлень: 5953
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 493 раз.
3
2
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:25
Бетон написав: anduzenko написав: Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
Ну, а авто что?
Пошло в фонд перемоги?
Не знаю. Каршерингом пользуюсь.
Угнал что ли?
Насыпь ещё лайфхаков.
anduzenko
Повідомлень: 328
З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
Додано: Нед 25 січ, 2026 09:04
Hotab
Повідомлень: 17712
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2563 раз.
6
6
4
Додано: Нед 25 січ, 2026 13:21
Бетон написав: Damien написав: Бетон написав:
Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.
Исполнял "смертельный номер", идя пешком вдоль проезжей части один(максимум вдвоем)?))
Да. Один шёл к машине в спальном районе
на днях пронесло бусификацию на 99,99% , тцк становятся всё изошрённее,
еду по центральной дороге получастного сектора города, впереди разворачивается авто я остановился -пропустить ,с прилегающей дороги хочет выехать бусик я даю понять всем шо едьте я не спешу, и тут бусик выехав перегораживает дорогу разворачивающемуся , я потихоньку объезжаю бусик и вижу жесть..., продолжаю движение и тут я понимаю шо "приехал", впереди следующий перекрёсток , вижу засаду из человек 10 в пикселе у некоторых калаши + полиции машина и бусик ,еду и о.уеваю, даже забыл шо мне туда надо поворачивать , собрался, будь шо будь, включил поворотник , и я свернул на улицу куда мне надо было , странно , они почему то не заинтересовались мною.
возвращаясь увидел ,разворачивающуюся машину на обочине без водителя , хто будет отвечать за неё если её цыгане за сутки здадут на металлолом?
Vadim_
Повідомлень: 4547
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
