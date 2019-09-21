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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:01
Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей
Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:44
Бетон написав:
Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей
Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
Я там щодня хожу
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:47
Бетон написав:
Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей
Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
ключове "приезжее" - а київське бидло так не їздить?
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:48
Shaman
По цій самій виділеній полосі неслось позавчора на БМВ .. Встиг він відтормозитись перед зупинкою з автобусом
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Додано: Суб 06 чер, 2026 04:20
Striker написав: adeges написав:
Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.
850 за інженера. А що ви не розумієте, відкрийте вакансії в Дніпрі і подивіться. Ні, можна знайти і за 1000$+, але там вже йдуть вимоги як у космонавтів. В мене на ТЕС 1000$ отримують тільки керівники і ремонтники, які постійно пашуть по 6-7 днів на тиждень. Вам же сказали вище, що 500$ - це вже було щастя і мрія українця всі роки незалежності. Frant і rjkz не дадуть збрехати.
Faceless написав:
А яке там оформлення? Через ФОП? Бо інакше КзпП не обійти
Сказали, що офіційне. І знайомий тут працює, також наче офіційно.
Представники самостійної Ылітм ніяк не можуть повірити, що ЗП пересічного інженера в 2021 була 300-350 доларів.
Вона й зараз не суттєво більша.
По мірі знелюднення території і деградації вищої освіти, зарплата інженерів буде зростати.
Вже зараз інженери, математики, фізики, хіміки - вимираючі професії. Немає бажаючих довго і важко вчитись, щоб отримувати зарплати менші сантехніків чи таксисиіа
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