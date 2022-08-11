RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Швеція купить у України 40 тонн
пшениці, щоб передати її...

Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:36

Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її...

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема йдеться про Ефіопію, Ємен та Афганістан у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Дивися повний текст
Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її країнам, які на межі голоду
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98349
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:36

40 тонн!!! Три зерновоза.
Журналисты, вам самим-то не стыдно за изобретение таких «побед»??? Вы же превращаете всё в фарс! На фоне таких «высеров» — нивелируется реальный героизм и достижения.
dmitry_gura
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися...
R2 » Вів 30 сер, 2022 14:27
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 сер, 2022 14:27
tymkiv_marjan
Японія пропонує працевлаштування для ІТ фахівців з України
R2 » Суб 20 сер, 2022 09:49
1 171
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 сер, 2022 09:49
moveton
Не тільки "Січ": 12 банків України опинилися на межі...
R2 » Чет 11 сер, 2022 10:12
3 883
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 сер, 2022 03:14
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.