Зокрема йдеться про Ефіопію, Ємен та Афганістан у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.
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Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її країнам, які на межі голоду
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:36
Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її...
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Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її країнам, які на межі голоду
Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:36
40 тонн!!! Три зерновоза.
Журналисты, вам самим-то не стыдно за изобретение таких «побед»??? Вы же превращаете всё в фарс! На фоне таких «высеров» — нивелируется реальный героизм и достижения.
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