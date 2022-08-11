Зокрема йдеться про Ефіопію, Ємен та Афганістан у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.
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Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її країнам, які на межі голоду
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:36
Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її...
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Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її країнам, які на межі голоду
Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:36
40 тонн!!! Три зерновоза.
Журналисты, вам самим-то не стыдно за изобретение таких «побед»??? Вы же превращаете всё в фарс! На фоне таких «высеров» — нивелируется реальный героизм и достижения.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:26
В оригинальной статье речь идет о 40000 тонн, но пока статья писалась потеряли 3 ноля ) Такая у нас журналистика...
Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:32
Очередной перл журналистики.
Sverige finansierar kostnaden för att minst 40 000 ton vete ska köpas upp och transporteras till havs från Ukraina.
– Genom att köpa 40 000 ton vete och skeppa ut det så bidrar Sverige till att lindra det redan stora mänskliga lidande som den ryska aggressionen har förvärrat för miljontals människor som lider av hunger i andra delar av världen.
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