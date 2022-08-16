Середня вартість первинного житла в Україні станом на серпень 2022 становить 27 349 грн за м². 81% новобудов збільшили ціну влітку.
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Ринок нерухомості: як українці купували житло влітку
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 22:26
Ринок нерухомості: як українці купували житло влітку
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Дивися повний текст
Ринок нерухомості: як українці купували житло влітку
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