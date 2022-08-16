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Ринок нерухомості: як
українці купували житло влітку

Ринок нерухомості: як українці купували житло влітку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 22:26

Ринок нерухомості: як українці купували житло влітку

Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість первинного житла в Україні станом на серпень 2022 становить 27 349 грн за м². 81% новобудов збільшили ціну влітку.

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Ринок нерухомості: як українці купували житло влітку
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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