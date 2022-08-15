Велика кількість автомобілів, які сьогодні можна зустріти на українському вторинному ринку, мають скручений пробіг.
Дивися повний текст
Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 вер, 2022 11:17
Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто
|