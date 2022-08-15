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Експерти розповіли, як
вирахувати реальний пробіг авто

Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 11:17

Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто

Пропонуємо до обговорення:
Велика кількість автомобілів, які сьогодні можна зустріти на українському вторинному ринку, мають скручений пробіг.

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Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто
R2
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