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Finance.ua: Что может ICEYE?
«Спутник Притулы», который...

Finance.ua: Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 12:04

Finance.ua: Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который...

Пропонуємо до обговорення:
Космос нам поможет
На что способен спутник ICEYE, и зачем нужно было его покупать?

Дивися повний текст Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который купили на деньги украинцев
D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 12:04

Це дуже гарні можливості
lazun_af
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 12:11

Re: Finance.ua: Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который.

Так Україна же запускала перед війною власний супутник...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30 Січ-2-30
Могли би не купляти через пів року війни, а користуватись своїм.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 12:22

Re: Finance.ua: Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который.

BIGor написав:Так Україна же запускала перед війною власний супутник...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30 Січ-2-30
Могли би не купляти через пів року війни, а користуватись своїм.
Маючи роздільну здатність лише 7,8 м[11] супутник не підходить для використання військовими[12]
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 23:48

  BIGor написав:Так Україна же запускала перед війною власний супутник...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87-2-30 Січ-2-30
Могли би не купляти через пів року війни, а користуватись своїм.


Сейчас, этот спутник работает в ограниченном режиме, были проблемы при запуске.
И даже если он все таки полноценно заработает, у него очень маленькое разрешение (видит только крупные объекты)...
Valeriy237
 
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