RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нульове розмитнення «все».
Чи існуватиме імпорт авто...

Нульове розмитнення «все». Чи існуватиме імпорт авто...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 19:46

Нульове розмитнення «все». Чи існуватиме імпорт авто...

Пропонуємо до обговорення:
Президент підписав закон про скасування «нульового» розмитнення. Це означає, що вже з 1 липня за розмитнення авто необхідно платити платежі у повному обсязі — мито, ПДВ та акциз.

Дивися повний текст
Нульове розмитнення «все». Чи існуватиме імпорт авто з-за кордону
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98356
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто
R2 » Нед 04 вер, 2022 11:17
2 351
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 вер, 2022 16:22
GALeon
Китайська Chery відмовилася від ідеї випуску авто на...
R2 » Суб 27 сер, 2022 08:39
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 сер, 2022 08:39
blackwi
Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада
R2 » Вів 23 сер, 2022 09:50
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 сер, 2022 09:50
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1187)
04.09.2022 21:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.