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Нульове розмитнення «все». Чи існуватиме імпорт авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 вер, 2022 19:46
Пропонуємо до обговорення:
Президент підписав закон про скасування «нульового» розмитнення. Це означає, що вже з 1 липня за розмитнення авто необхідно платити платежі у повному обсязі — мито, ПДВ та акциз.
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