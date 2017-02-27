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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12122121231212412125>
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 22:00

  tester3373 написав:
  Shaman написав:про курс щось скажеш?

тобто коли ти впрягся то в тебе було про курс. злив зараховано.

давай,давай тестерончик, жги еще :lol: ти просто черговий провокатор, який чіпляється до дрібниць ;) коли будуть власні думки, ні, не буде? :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:49

Трошки інфи для роздумів
1 Податок сплачується з легкових автомобілі віком до 5 років, середньоринкова вартість яких перевищує встановлений державою поріг – у 2026 році це понад 3,2 млн грн.
2 за січень-травень податок сплатили 8 978 автовласників ,власники елітних автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 140,2 млн грн транспортного податку.
https://censor.net/n4009201
Отже кожного року в Україні купувалось приблизно 1800 елітних авто , вартістю понад 3,2 млн грн....
Навіть якщо ці авто купували виключно жуліки чиновники/олігархи...
То вони витратили на це менше 6 млрд грн/рік....
Тепер порівняємо з тим скільки втрачає бюджет з кожного 1 млн осіб . які не платять навіть з мінімалки
8647 *43%*12місяців * 1 млн шлангів які крадуть в своїх батьків=44,6 млрд грн

Так хто НАЙБІЛЬШЕ обдирає Державу?
8978 власників елітних автомобілей
чи 4-6-8 млн не платячих податки?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Отже кожного року в Україні купувалось приблизно 1800 елітних авто , вартістю понад 3,2 млн грн....
Навіть якщо ці авто купували виключно жуліки чиновники/олігархи...
То вони витратили на це менше 6 млрд грн/рік....

Понад це не значить рівно.
Наприклад,
Українець став одним із перших власників ексклюзивного Bugatti за $10 мільйонів https://focus.ua/uk/auto/570544-ukrayin ... joniv-foto

Відповідно сума на люксові тачки легко зростає в рази, але ж на тачками єдиними, є ще яхти, камінчики, палаци і не тільки в Україні. Тому стельова арифметика нічого не дає. А точніші цифри наводив, наприклад, з інвалідністю 3,7 млн, а не 1 як ви вперто пишете. Знову ж таки неплатники далеко не завжди зі злого умислу, можливо навіть справедливо було би надати їм базовий дохід. А платники подекуди захищені спеціально підігнаним під себе законами, та ще і хамлять і хизуються, як главпоштар:
Смілянський назвав людей, які обговорюють його дохід на посаді, "козлами". Відповідну заяву керівник поштового оператора зробив під час інтерв'ю каналу "Апостроф".
Коментуючи заяви деяких українців щодо астрономічних доходів гендиректора "Укрпошти", він заявив, що вони "платять менше податків" і приносять менше користі ЗСУ. https://www.unian.ua/economics/other/ig ... 16219.html
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:А точніші цифри наводив, наприклад, з інвалідністю 3,7 млн, а не 1 як ви вперто пишете.
1 В 2021 було менше 3 млн , бо 600 000 тільки з 2022 нам додала війна
2 Інвалід-інваліду - різниця
50% інваліди 3 групи.... Наприклад я можу мати інвалідність 3 групи, що не заважає мені платити податки всі роки і отримати пенсію по віку а не по інвалідності
3 Є 240 000 дітей інвалідів , які не входять в групу працездатні, є приблизно 1-1,5 млн пенсіонерів інвалідів....
Тому
В працездатній групі є 1 млн інвалідів і 1 млн жінок в декреті - ... всі інші хитровимахані мудельмани , а вже по якій причині вони хитровимахані - мене не цікавить
Злодій навіть після вироку суду вважає себе не винуватим.

І останнє
Наявність в Україні трьох бугаті вейрон вартістю в 2 млн доларів і ще десять-сто якихось інших дорогих в розрізі 9000 машин дорожче 3,2 млн гривень -не роблять погоди , спробуйте просто провести операцію усереднення
(8900 * 80 000 доларів + 90 * 200 000 доларів + 8 * 1 000 000 + 2 * 2 000000 )/9000 =82 445 долари.....

ПС
це ж такі як Ви виховали Смілянського
Це ж Ви вважаєте айтішника суперлюдиною який може переїхати , а двірника не хочете навіть помічати бо він для вас другого сорту..

Тому є москальська приказка
неча на зеркало пенять коль рожа крива....

ППС
а що таке БАЗОВИЙ ДОХІД
він звідки береться? з плісняви?
Ви не можете забезпечити щоб 8 млн сплачувало по 5000 грн/місяць податків... але злегка ... промовчу на базовий дохід в 25 000 (500 доларів) для 40 млн ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:50

budivelnik

айтішника суперлюдиною який може переїхати


«Стільки років треба вчитись»,-казав Бігор)) .
По типу найученіші люди країни))
Не заперечуючи того моменту, що довбйб кодувати не зможе, не можу не відмітити плємяша ойтішника. Ледве з репетиторами натаскав математику (в технікумі) до прийнятного рівня для ЗНО, щоб вступити на бюджет в Чернігівський політех. Зараз 27, зп 4+, в конторці своїй в Чернігові один з кращих. Англ не витягує навіть в1.
Бігор каже що таким людям ніяк не можна податки платити, дуже вчені
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 20:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Бігор каже що таким людям ніяк не можна податки платити, дуже вчені
Все таки загальна освіта совка в цьому питанні переграє вузькоспрямовану освіту капіталізму.
Як для фахівця - обмеження кола інтересів, особливо коли мозок зайнятий тік-током, телеграмом - ніби благо..
Але зрозуміти логічний висновок
Якщо для 20 млн створити умови що з зарплати в них беруть менше ніж з прибутків по капіталу, то сумарний дохід кількості тих хто почне СТАРАТИСЬ заробляти більше перекриє тих 1 млн які ВСТИГЛИ заробити капітал і тепер живуть як рантьє бо для цього створені кращі умови ніж для тих хто працює...

І саме ця особливість нашої економічної політики тримає Україну в середині списку країн світу по економічним досягненням.

Не витягнуть 200 000 айтішників - 40 млн державу, тому висновок
айтішників трошки притичнути , те що з них витиснути відправити на зменшення оподаткування 10 млн тих хто працює за 10 000 створюючи 20 000...
А разом з зменшенням оподаткування-зменшити соціальні пільги..
Смішний приклад
Якщо електрика дорога для підприємства і дешева для населення-то це програш в податках
Бо бізнес на величину вартості електрики збільшує затрати зменшуючи доходи.
А тепер уявіть
Для бізнесу зменшили до 10 грн і 5 грн які він виграв на кожному кіловаті-відправили на зарплату... з якої зняли 2 грн податків..
А з другого боку працівник отримавши на 3 грн більше - отримав дому платіжку на 6 грн більше...

і таких прикладів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 20:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:а що таке БАЗОВИЙ ДОХІД
він звідки береться? з плісняви?
Ви не можете забезпечити щоб 8 млн сплачувало по 5000 грн/місяць податків... але злегка ... промовчу на базовий дохід в 25 000 (500 доларів) для 40 млн ?

Він має братись із друкарського верстату в Брюсселі чи Вашингтоні.

  budivelnik написав:Якщо електрика дорога для підприємства і дешева для населення-то це програш в податках

Це хороша модель для країни де мало пенсіонерів/інвалідів і багато працівників, а не для України.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 20:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:відправили на зарплату... з
уявляю як Ви завиєте, якщо адміністративно зробити мінімальну зарплату 50-60% від середньої.

ИМХО в переважній більшості підприємств додаткові гроші підуть на додаткові яхти чи дачі їх власника
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 21:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:уявляю як Ви завиєте, якщо адміністративно зробити мінімальну зарплату 50-60% від середньої.
А чого мені вити? Вже зараз в мене АДМІНІСТРАТИВНО мінімальна зарплата це дві мінімальних , в противному разу не отримаєш ліцензій на тютюн/алкоголь..
Ну і яким чином це збільшкє мої яхти/автомобілі я якось не розумію
Так само як не розумію чому Вашингтон/Брюсель має друкувати гроші для безумовного доходу України , таким чином створюючи інфляцію своєї грошовоїодиниці на користь чужих людей.

У Вас є хоч якесь розуміння що надрукувати -це фігня..
А от ВИПУСТИТИ під надруковане товари ( ми ж ці надруковані жувати не будемо , ми їх понесемо на ринок щоб за них щось купити)
Так от
Хто пояснить мешканцям ЄС чи США що вони повинні забезпечити товарами гроші надруковані для України..
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 21:37

Кто знает почему на завтра послезавтра курс НБУ ?
долл - 44,9125
евро - 51,4563
а на понедельник 21.06
долл - 44,9067
евро - 51,4631
Отличие небольшое, но вроде раньше на выходные и понедельник был одинаковый.
TUR
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