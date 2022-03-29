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Харків'янин зламував
банківські картки іноземців...

Харків'янин зламував банківські картки іноземців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 22:39

Харків'янин зламував банківські картки іноземців...

Пропонуємо до обговорення:
Харків'янин зламував банківські картки іноземців та завдав збитків на мільйон гривень.

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Харків'янин зламував банківські картки іноземців і завдав збитків на мільйон гривень — поліція (відео)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 22:39

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