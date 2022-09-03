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Відсьогодні українці можуть
повідомити податкову про...

Відсьогодні українці можуть повідомити податкову про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:03

Відсьогодні українці можуть повідомити податкову про...

Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні набирає чинності Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків своїх обов'язків.

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Відсьогодні українці можуть повідомити податкову про неможливість сплачувати податки через війну
R2
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быстро, сразу после окончания амнистии, причем датирован июлем
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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