Відсьогодні набирає чинності Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків своїх обов'язків.
Дивися повний текст
Відсьогодні українці можуть повідомити податкову про неможливість сплачувати податки через війну
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 вер, 2022 10:03
Відсьогодні українці можуть повідомити податкову про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Відсьогодні українці можуть повідомити податкову про неможливість сплачувати податки через війну
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|