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Finance.ua: Де і як купити
золото під час війни

Finance.ua: Де і як купити золото під час війни
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:26

Finance.ua: Де і як купити золото під час війни

Пропонуємо до обговорення:
Перевірено особисто
Національний банк з 20 серпня знову дозволив банкам продавати у своїх відділеннях злитки банківських металів – золота, срібла, платини та паладію.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:26

В статье ошибка.

Более правильно:

Злитки від 1 до 1000 грамів випускаються методом штампування, від 100 грамів до 1 кілограма – методом лиття. І тільки злитки вагою 100, 250, 500, 1000 грамів бувають як штамповані, так і литі.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:23

  Victor8 написав:В статье ошибка.

Более правильно:

Злитки від 1 до 1000 грамів випускаються методом штампування, від 100 грамів до 1 кілограма – методом лиття. І тільки злитки вагою 100, 250, 500, 1000 грамів бувають як штамповані, так і литі.

Это точно?
Я лично максимум видел 250г штампованный. 500 и 1кг- только литье.
Искатель
 
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