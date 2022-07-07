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Національний банк з 20 серпня знову дозволив банкам продавати у своїх відділеннях злитки банківських металів – золота, срібла, платини та паладію.
Дивися повний текст Де і як купити золото під час війни
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:26
Finance.ua: Де і як купити золото під час війни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де і як купити золото під час війни
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:26
В статье ошибка.
Более правильно:
Злитки від 1 до 1000 грамів випускаються методом штампування, від 100 грамів до 1 кілограма – методом лиття. І тільки злитки вагою 100, 250, 500, 1000 грамів бувають як штамповані, так і литі.
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:23
Это точно?
Я лично максимум видел 250г штампованный. 500 и 1кг- только литье.
Додано: Вів 13 вер, 2022 13:31
Если говорить про слитки весом более 100 грамм, то ситуация следующая:
Валкамби (Valcambi), точнее Valcambi Suisse (Швейцария) делает штампованные слитки 250, 500, 1000 грамм.
PAMP Suisse (Швейцария) делает штампованные слитки 250, 500, 1000 грамм.
Lady Fortuna - их брендовое название.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:55
А вообще, надо сказать, данная статья очень полезная.
Автор (авторы) - молодец (молодцы)!
Всё очень доступно и понятно написали. Если ранее человек ничего не знал по этой теме золота, то после прочтения данной статьи - будет очень хорошо ориентироваться.
Додано: Вів 20 вер, 2022 12:37
И Вам спасибо за подсказку по линейке штампованных слитков. Благодаря Вашему замечанию уточнили и исправили.
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