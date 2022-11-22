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Finance.ua: Де і як купити
золото під час війни

Finance.ua: Де і як купити золото під час війни
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:26

Finance.ua: Де і як купити золото під час війни

Пропонуємо до обговорення:
Перевірено особисто
Національний банк з 20 серпня знову дозволив банкам продавати у своїх відділеннях злитки банківських металів – золота, срібла, платини та паладію.

Дивися повний текст Де і як купити золото під час війни
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:26

В статье ошибка.

Более правильно:

Злитки від 1 до 1000 грамів випускаються методом штампування, від 100 грамів до 1 кілограма – методом лиття. І тільки злитки вагою 100, 250, 500, 1000 грамів бувають як штамповані, так і литі.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:23

  Victor8 написав:В статье ошибка.

Более правильно:

Злитки від 1 до 1000 грамів випускаються методом штампування, від 100 грамів до 1 кілограма – методом лиття. І тільки злитки вагою 100, 250, 500, 1000 грамів бувають як штамповані, так і литі.

Это точно?
Я лично максимум видел 250г штампованный. 500 и 1кг- только литье.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:31

  Искатель написав:
  Victor8 написав:В статье ошибка.

Более правильно:

Злитки від 1 до 1000 грамів випускаються методом штампування, від 100 грамів до 1 кілограма – методом лиття. І тільки злитки вагою 100, 250, 500, 1000 грамів бувають як штамповані, так і литі.

Это точно?
Я лично максимум видел 250г штампованный. 500 и 1кг- только литье.

Если говорить про слитки весом более 100 грамм, то ситуация следующая:

Валкамби (Valcambi), точнее Valcambi Suisse (Швейцария) делает штампованные слитки 250, 500, 1000 грамм.

PAMP Suisse (Швейцария) делает штампованные слитки 250, 500, 1000 грамм.
Lady Fortuna - их брендовое название. :|
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:55

А вообще, надо сказать, данная статья очень полезная.
Автор (авторы) - молодец (молодцы)!
Всё очень доступно и понятно написали. Если ранее человек ничего не знал по этой теме золота, то после прочтения данной статьи - будет очень хорошо ориентироваться.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:37

  Victor8 написав:А вообще, надо сказать, данная статья очень полезная.
Автор (авторы) - молодец (молодцы)!
Всё очень доступно и понятно написали. Если ранее человек ничего не знал по этой теме золота, то после прочтения данной статьи - будет очень хорошо ориентироваться.

И Вам спасибо за подсказку по линейке штампованных слитков. Благодаря Вашему замечанию уточнили и исправили.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 12:20

Металлы есть в РВС Банке, они распродают резервы

В РВС Банке есть от 1 грамма до 100 грамм
https://goldrwsbank.com.ua/catalog/zoloto
Продажа в основном в Киеве, есть филиалы с золотом во Львове и Виннице.
goldinkiev
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 01:25

Чи повинні банки видавати сертифікат на золото? Ось приватбанк не видає, тільки злиток та чек з твоїм імям та і все
sonnayaarterya1
 
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