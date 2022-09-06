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​​Скільки податків з
доходу платять українці

​​Скільки податків з доходу платять українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:36

​​Скільки податків з доходу платять українці

Пропонуємо до обговорення:
В Україні діють три податкових збори на доходи:

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​​Скільки податків з доходу платять українці
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:36

Самі собі суперечите, адже якщо базою оподаткування вибрано дохід співробітника до оподаткування, то це 16 393,44 грн і тоді податки складуть 41,5%. Якщо ж базою оподаткування рахувати всі витрати на оплату праці, які несе роботодавець, то податки і збори складуть 34%.
Цікаво інше, що кожен хто отримує зарплату бачить тільки те що приходить йому на карту чи на руки, і відносно цієї суми податки складають 51,5%.
draje_1976
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 14:31

draje_1976 А потом он еще платит акцизы и НДС на товары.
Включая даже НДС на некоторые госуслуги и отопление.
arheops
 
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