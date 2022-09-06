В Україні діють три податкових збори на доходи:
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Скільки податків з доходу платять українці
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Додано: Суб 10 вер, 2022 13:36
Скільки податків з доходу платять українці
Пропонуємо до обговорення:
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Скільки податків з доходу платять українці
Додано: Суб 10 вер, 2022 13:36
Самі собі суперечите, адже якщо базою оподаткування вибрано дохід співробітника до оподаткування, то це 16 393,44 грн і тоді податки складуть 41,5%. Якщо ж базою оподаткування рахувати всі витрати на оплату праці, які несе роботодавець, то податки і збори складуть 34%.
Цікаво інше, що кожен хто отримує зарплату бачить тільки те що приходить йому на карту чи на руки, і відносно цієї суми податки складають 51,5%.
Додано: Суб 10 вер, 2022 14:31
draje_1976 А потом он еще платит акцизы и НДС на товары.
Включая даже НДС на некоторые госуслуги и отопление.
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