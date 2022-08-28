В Україні, незважаючи на різке зниження вартості квартир, заробити на житло стало значно складніше
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Квартири в Україні подорожчали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 вер, 2022 00:55
Квартири в Україні подорожчали
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Квартири в Україні подорожчали
Додано: Вів 13 вер, 2022 00:56
А как можно купить вторичку если все реестры закрыты? Как проверить квартиру и ее владельца. А то мошенники тоже не спят....
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