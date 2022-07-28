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За рік вартість “борщового
набору” зросла на понад 60%:...

За рік вартість “борщового набору” зросла на понад 60%:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 08:15

За рік вартість “борщового набору” зросла на понад 60%:...

Пропонуємо до обговорення:
Борщовий набір в Україні станом на кінець серпня поточного року порівняно з аналогічним періодом 2021 року подорожчав на 60,2% – з 69,76 до 111,78 гривень.

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За рік вартість “борщового набору” зросла на понад 60%: скільки коштують продукти (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 08:15

Щось Мосейчучку з борщовим набором не чуть. Три роки тому кожного тиждня рахувала...
blackwi
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