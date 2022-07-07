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Нафтогаз уже почав відкривати
АЗК арештованої мережі Glusco

Нафтогаз уже почав відкривати АЗК арештованої мережі Glusco
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 08:39

Нафтогаз уже почав відкривати АЗК арештованої мережі Glusco

Пропонуємо до обговорення:
Група Нафтогаз уже почала запускати роботу автозаправних комплексів арештованої мережі Glusco під власним брендом U.GO.

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Нафтогаз уже почав відкривати АЗК арештованої мережі Glusco
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 08:39

Обещали низкие цены на них. Так они такие же как на ОККО и ВОГ.
Авантаж-евские цены нужны!
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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