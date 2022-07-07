Група Нафтогаз уже почала запускати роботу автозаправних комплексів арештованої мережі Glusco під власним брендом U.GO.
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Нафтогаз уже почав відкривати АЗК арештованої мережі Glusco
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Додано: Сер 14 вер, 2022 08:39
Нафтогаз уже почав відкривати АЗК арештованої мережі Glusco
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Дивися повний текст
Нафтогаз уже почав відкривати АЗК арештованої мережі Glusco
Додано: Сер 14 вер, 2022 08:39
Обещали низкие цены на них. Так они такие же как на ОККО и ВОГ.
Авантаж-евские цены нужны!
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