Сума непрямих субсидій споживачам газу, що надаються через НАК "Нафтогаз України", у 2022 році буде в 3,4 раза більше, ніж торік і досягне 842 млрд грн.
Дивися повний текст
Непрямі субсидії споживачам газу зростуть у 3 рази — «Нафтогаз»
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 вер, 2022 12:45
Непрямі субсидії споживачам газу зростуть у 3 рази —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Непрямі субсидії споживачам газу зростуть у 3 рази — «Нафтогаз»
Додано: Сер 14 вер, 2022 12:45
Ага. А мені кожна людина на Землі просто винна 1000 баксів... Ну це я так рахую. І не віддають же...от...слів нема прямо)))
|