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Непрямі субсидії споживачам
газу зростуть у 3 рази —...

Непрямі субсидії споживачам газу зростуть у 3 рази —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:45

Непрямі субсидії споживачам газу зростуть у 3 рази —...

Пропонуємо до обговорення:
Сума непрямих субсидій споживачам газу, що надаються через НАК "Нафтогаз України", у 2022 році буде в 3,4 раза більше, ніж торік і досягне 842 млрд грн.

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Непрямі субсидії споживачам газу зростуть у 3 рази — «Нафтогаз»
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:45

Ага. А мені кожна людина на Землі просто винна 1000 баксів... Ну це я так рахую. І не віддають же...от...слів нема прямо)))
nikatrunko573
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Модератори: Ірина_, Модератор

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