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В Україні можуть дозволити платний виїзд чоловікам за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 вер, 2022 20:26
Пропонуємо до обговорення:
Депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу зареєстрував в парламенті законопроєкт про можлиість виїзду чоловіків за кордон за первну плату.
Дивися повний текст В Україні можуть дозволити платний виїзд чоловікам за гарантовану сплату податків щомісяця: законопроєкт
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R2
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Додано: Сер 14 вер, 2022 20:26
"гарантийный взнос в государственный банк в сумме 5 необлагаемых налогом минимумов для трудоспособных граждан (сейчас это 13 тыс. грн)"
Необлагаемый минимум, если не для оценки правонарушений - это 17 грн. Хороший закон. Думаю, 85 грн многие сочтут не очень напрягающей суммой.
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moveton
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Ірина_, Модератор
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