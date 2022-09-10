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В Україні можуть дозволити
платний виїзд чоловікам за...

В Україні можуть дозволити платний виїзд чоловікам за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:26

В Україні можуть дозволити платний виїзд чоловікам за...

Пропонуємо до обговорення:
Депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу зареєстрував в парламенті законопроєкт про можлиість виїзду чоловіків за кордон за первну плату.

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В Україні можуть дозволити платний виїзд чоловікам за гарантовану сплату податків щомісяця: законопроєкт
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:26

"гарантийный взнос в государственный банк в сумме 5 необлагаемых налогом минимумов для трудоспособных граждан (сейчас это 13 тыс. грн)"
Необлагаемый минимум, если не для оценки правонарушений - это 17 грн. Хороший закон. Думаю, 85 грн многие сочтут не очень напрягающей суммой.
moveton
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