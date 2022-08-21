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У Китаї представили великий
електричний кросовер XPeng....

У Китаї представили великий електричний кросовер XPeng....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:09

У Китаї представили великий електричний кросовер XPeng....

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія анонсувала вихід на ринок нового великого кросовера G9 на місцевому ринку.

Дивися повний текст
У Китаї представили великий електричний кросовер XPeng. Його можуть привезти в Україну (фото)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:09

А фото де?????????????????....
blackwi
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:54

тут :)

https://heyxpeng.com/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:03

blackwi
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