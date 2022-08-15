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У бюджеті-2023 "друк" гривні
Нацбанком не передбачено –...

У бюджеті-2023 "друк" гривні Нацбанком не передбачено –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:46

У бюджеті-2023 "друк" гривні Нацбанком не передбачено –...

Пропонуємо до обговорення:
Бюджетом на 2023 рік не передбачене пряме фінансування потреб уряду Національним банком шляхом викуп облігацій внутрішньої держпозики.

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У бюджеті-2023 \"друк\" гривні Нацбанком не передбачено – Марченко
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:46

А в бюджете на 2022 было передбачено? Все зависит от кредитов иностранцев, а не от этих дилетантов.
Moneta
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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