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У листопаді Україна має виконати сім рекомендацій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:50
Пропонуємо до обговорення:
Україна продовжує свій рух до повноправного членства в Європейському Союзі, реалізовуючи кожну деталь спільних домовленостей між ЄС та Україною. Уже в листопаді Україна має виконати сім рекомендацій Єврокомісії.
Дивися повний текст У листопаді Україна має виконати сім рекомендацій Єврокомісії — Зеленський
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:50
Трудно сказать какой из этих законов можно реально сделать.. Для нынешней власти они все невыполнимы
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alex7k
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