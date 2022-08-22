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У листопаді Україна має
виконати сім рекомендацій...

У листопаді Україна має виконати сім рекомендацій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:50

У листопаді Україна має виконати сім рекомендацій...

Пропонуємо до обговорення:
Україна продовжує свій рух до повноправного членства в Європейському Союзі, реалізовуючи кожну деталь спільних домовленостей між ЄС та Україною. Уже в листопаді Україна має виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

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У листопаді Україна має виконати сім рекомендацій Єврокомісії — Зеленський
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:50

Трудно сказать какой из этих законов можно реально сделать.. Для нынешней власти они все невыполнимы
alex7k
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Модератори: Ірина_, Модератор

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