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На этом сайте дилетантов
встретить можно редко.

На этом сайте дилетантов встретить можно редко.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:30

На этом сайте дилетантов встретить можно редко.

На этом сайте дилетантов встретить можно редко. Поэтому я решил спросить именно тут. Имеет ли отношение небезизвестный Константин Жеваго к банку ,, Аккорд,,?
sinowi
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:39

  sinowi написав:На этом сайте дилетантов встретить можно редко. Поэтому я решил спросить именно тут. Имеет ли отношение небезизвестный Константин Жеваго к банку ,, Аккорд,,?

более 5лет.Следующий "кошелек" после фиников.Невооруженным глазом даже видно https://accordbank.com.ua/about/related ... companies/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:17

Re: На этом сайте дилетантов встретить можно редко.

Помещение может и арендоваться в свете расширения https://accordbank.com.ua/about/related ... companies/
Также к банку имели отношение Гонтарева и Маркаровой муж.Много есть в инете по этим темам https://accordbank.com.ua/about/related ... companies/ немного тут https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30233950.html
Ну работает банк,та и нехай :wink:
А про Цукерберга с его мордокнигой,как грится "уже совсем другая история"©
ИМХО с мельницами воюете :D Дон Кихот©
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:13

Мизантрóп

явно не с мельницами. Но лично я ,,аккорд,, буду обходить ,,по пластунски,, чтоб не заметили
sinowi
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:28

Re: На этом сайте дилетантов встретить можно редко.

sinowi написав:На этом сайте дилетантов встретить можно редко. Поэтому я решил спросить именно тут. Имеет ли отношение небезизвестный Константин Жеваго к банку ,, Аккорд,,?
Безпосереднє. Після того як поліг ФіК, багато звідти перейшли в Аккорд. Не випадково
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:29

Після того як поліг ФіК, багато звідти перейшли в Аккорд. Не випадково



Звичайно не випадково. Там не всi клiенти грошi втратили. И що саме смiшно - радiо казало що Жеваго вже герой - подарував лапшу бiженцям.
sinowi
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 16:34

Re: На этом сайте дилетантов встретить можно редко.

sinowi написав:Після того як поліг ФіК, багато звідти перейшли в Аккорд. Не випадково



Звичайно не випадково. Там не всi клiенти грошi втратили. И що саме смiшно - радiо казало що Жеваго вже герой - подарував лапшу бiженцям.
Я не про крієнтів, я про співробітників з ГО, сорі що не пояснив одразу
Faceless
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