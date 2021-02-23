RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
70% криптовалютних вкладників
переконані, що стануть...

70% криптовалютних вкладників переконані, що стануть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:43

70% криптовалютних вкладників переконані, що стануть...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з результатами опитування Harris Poll Thought Leadership Practice, майже 70% криптовалютних інвесторів вірять, що вони можуть стати мільярдерами завдяки крипті.

Дивися повний текст
70% криптовалютних вкладників переконані, що стануть мільярдерами завдяки крипті
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98401
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:43

ага, разве что в условиях глобальной гиперинфляции ххх%
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3667
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1748 раз.
Подякували: 1617 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:12

Re: 70% криптовалютних вкладників переконані, що стануть...

только верить и остается
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4586
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Приватизація та корпоратизація стануть вибуховою...
R2 » Чет 16 гру, 2021 09:17
1 275
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 гру, 2021 09:18
sena_2008atp
Держоблігації стануть більш доступними: на первинний...
R2 » Сер 10 бер, 2021 16:40
1 454
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 бер, 2021 16:41
blueiceua
Вартість індійської вакцини від коронавірусу не стануть... 1, 2, 3
R2 » Вів 23 лют, 2021 17:59
28 3797
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лют, 2021 01:49
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (334)
19.09.2022 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.