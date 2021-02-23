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70% криптовалютних вкладників переконані, що стануть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 вер, 2022 13:43
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з результатами опитування Harris Poll Thought Leadership Practice, майже 70% криптовалютних інвесторів вірять, що вони можуть стати мільярдерами завдяки крипті.
Дивися повний текст 70% криптовалютних вкладників переконані, що стануть мільярдерами завдяки крипті
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Додано: Пон 19 вер, 2022 13:43
ага, разве что в условиях глобальной гиперинфляции ххх%
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Додано: Пон 19 вер, 2022 14:12
только верить и остается
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