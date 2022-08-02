RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПриватБанк зменшив мінімальну
суму інвестицій в ОВДП

ПриватБанк зменшив мінімальну суму інвестицій в ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:40

ПриватБанк зменшив мінімальну суму інвестицій в ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк дозволив інвестувати в ОВДП через Приват24 від 50 тис. грн. Раніше мінімальний внесок був удвічі більшим.

Дивися повний текст
ПриватБанк зменшив мінімальну суму інвестицій в ОВДП
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98405
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:40

да да

[сюда цитата нй инвестора про таксистов]
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У НБУ назвали суму, якої не вистачає бюджету України...
R2 » Пон 19 вер, 2022 17:00
0 31
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:00
R2
Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено
R2 » Чет 15 вер, 2022 10:12
1 162
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 вер, 2022 10:39
wran993
Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 30,7 млрд грн
R2 » Вів 02 сер, 2022 10:49
4 441
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 сер, 2022 15:19
uger

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4593)
19.09.2022 19:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.