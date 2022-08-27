Такий прогноз зробив економічний експерт Олег Пензін, назвавши причини нещодавнього незначного зростання курсу, повідомляє «Телеграф».
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Що буде з доларом найближчими тижнями
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:23
Що буде з доларом найближчими тижнями
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Що буде з доларом найближчими тижнями
Додано: Сер 21 вер, 2022 18:11
Смешно читать через какое то время этих " экспертов"..Уже сегодня за 44..То ли ещё будет : )
Додано: Нед 25 вер, 2022 06:53
Аналитик Хренов))). Бизнес закупает обогреватели и толкает курс вверх. Я ржу. Это же сколько нужно обогревателей закупить, чтобы толкнуть доллар вверх? ))))
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