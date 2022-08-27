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Що буде з доларом
найближчими тижнями

Що буде з доларом найближчими тижнями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:23

Що буде з доларом найближчими тижнями

Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз зробив економічний експерт Олег Пензін, назвавши причини нещодавнього незначного зростання курсу, повідомляє «Телеграф».

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Що буде з доларом найближчими тижнями
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:23

Сентябрь -45 , ноябрь-65 . Главное спокойствие и без паники :)))
telushkin1990
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:11

Смешно читать через какое то время этих " экспертов"..Уже сегодня за 44..То ли ещё будет : )
pobeditel_dn
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 06:53

Аналитик Хренов))). Бизнес закупает обогреватели и толкает курс вверх. Я ржу. Это же сколько нужно обогревателей закупить, чтобы толкнуть доллар вверх? ))))
v_daytrader
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