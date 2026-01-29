Додано: Чет 30 кві, 2026 07:13
ЛАД написав:
И не замечаете прямые угрозы типа: "Приедешь во Львов, тебя быстро научат".
У Львові відповідно мовне середовище, в якому дійсно швидше навчитесь, а не якісь погрози.
Я, например, поправляю внучку, когда она, говоря по-украински, употребляет русизмы, и наоборот. Но чтобы этого не происходило, человек должен знать оба языка и чувствовать разницу между ними.
Если этого нет, как раз и появляется суржик. Именно как результат малограмотности.
Внучка, вона досконало вивчає російську мову, а українська так собі, бо нема мовного середовища? Чи як зараз це відбувається? Інші мови як?
Бо у світі є приклади використання двох або більше мов, наприклад двоє дітей можуть спокійно розмовлять між собою і розуміть- один французською, інший німецькою. Також ці двоє на пристойному рівні знають англійську. Про що й мова.
Досконала російська вона у світі практично ніде не потрібна, як і українська. Але практично зразу зрозуміло хто москаль.
UPD: І коли приходе біда у вигляді москалів, вони знищують все шо стосується України- мову, історію, а ви хочете залишать, зберігать, лєлєять.
Додано: Чет 30 кві, 2026 07:20
ЛАД написав:
2. Наши успехи в последнее время заметны и достаточно серьёзны.
Сегодняшнее обсуждение % падения отгрузки нефти это тоже к вопросу о реалистичности пропаганды.
Кстати, Новороссийск обстреливали уже не раз. Тем не менее, отгрузка оттуда идёт. И заявления, что мы обрезали РФ отгрузку по Чёрному морю (сегодня у кого-то прозвучало) выглядят, мягко говоря, несерьёзно.Не кажи гоп
, поки не перескочиш.[/quote]
Средний объем морских поставок за четыре недели к 26 апреля вырос до [b]3,52 млн баррелей в сутки. [/b]
Основные показатели экспорта (апрель 2026):
Общий морской экспорт: 3,52 млн баррелей в сутки (максимум за месяц к 29 апреля).
Западные порты: Экспорт из западных портов составил около 2,2 млн б/с.
Динамика по портам: Наблюдается снижение нагрузки в отдельных портах: в Приморске нагрузка снизилась на 13%, в Новороссийске — на 38%, а в Усть-Луге — на 43%.
рф має розголужену систему і кількість терміналів призначенних для експорту нафти порівнянно з часами ссср збільшилось значно
Основные порты экспорта нефти из СССРНовороссийск
(Черное море): Крупнейший порт, через который шла основная часть нефти, добытой в Поволжье, на Кавказе и в Западной Сибири (по трубопроводу).Туапсе
(Черное море): Важный пункт для экспорта нефтепродуктов.Вентспилс
(Балтийское море, Латвийская ССР): Крупнейший специализированный порт на Балтике для экспорта сырой нефти и нефтепродуктов.Батуми
(Черное море, Грузинская ССР): Традиционный порт для экспорта каспийской нефти.
Клайпеда
Единственный в Грузии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в районе Батуми/Кулеви и принадлежащий компании Black Sea Petroleum (BSP), объявил о полном прекращении переработки российской нефти весной 2026 года.
Основные детали:
Отказ от сырья из РФ: Завод переходит на переработку нефти из Туркменистана и Казахстана.
Причина: Отказ связан с угрозой санкций Европейского союза.
Контекст: Ранее, в октябре 2025 года, сообщалось, что завод начал принимать российскую нефть сорта Siberian Light из Новороссийска.
Транзит: Грузия заявляла об отказе в транзите подсанкционной российской нефти через порт Батуми еще в июне 2022 года.
(Балтийское море, Литовская ССР): Использовался для экспорта нефтепродуктов.
Литва полностью прекратила импорт российской нефти, газа и электроэнергии с 22 мая 2022 года.
В 2021 году Россия экспортировала около 263,6 млн тонн сырой нефти.В барелях - 5,2млн/сутки.
В денежном выражении доходы от экспорта нефти составили порядка $110 млрд, что на 51,8% больше показателей 2020 года.
Доля в мировой торговле: Россия обеспечивала 12,8% глобальных поставок сырой нефти.
Добыча и экспорт: Из общего объема добычи (524 млн тонн) за рубеж направлялось более 45%, или около 4,7 млн баррелей в сутки.
Экспорт нефтепродуктов: Составил 70,0 млрд долларов США.
тобто було 5,2млн б/добу, стало 3,5млн б/добу-покращення? звісно, так
Термінали- здатніми вантажити російську нафту на експорт
Основные экспортные терминалы (Балтика и Черное море)
Усть-Луга (Ленинградская область): Один из двух крупнейших терминалов на Балтике, способен отгружать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а также нефтепродукты.
Приморск (Ленинградская область): Ключевой балтийский порт, пропускная способность — около 1 млн баррелей нефти в сутки.
Новороссийск (Шесхарис) (Черное море): Главный узел на Черном море, через который переваливается нефть марки Urals, казахстанская KEBCO, а также Siberian Light.
Туапсе (Краснодарский край): Работает на Черноморском побережье, переваливает нефть и нефтепродукты.
Восточное направление
Козьмино (Приморский край): Ключевой терминал ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан) для поставок нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия).
Другие терминалы
Махачкала (Каспийское море): Используется для перевалки нефти из стран Каспийского региона.
Мурманск (Баренцево море): Терминал для отгрузки арктической нефти.
Варандей (Печорское море): Стационарный морской ледостойкий отгрузочный терминал.
Основные показатели экспорта (апрель 2026):
Динамика: В начале апреля экспорт из балтийских портов резко упал (до 33% падения в первую неделю).
Восстановление: К середине-концу апреля отгрузки начали восстанавливаться, вернувшись к уровням марта.
Общие объемы (Балтика): По данным Reuters, общий экспорт нефти (Urals, Siberian Light, KEBCO) из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в апреле удерживался на уровне около 2,2 млн баррелей в сутки.
Усть-Луга: Отгрузка нефти приостанавливалась после атак, возобновилась 7 апреля. В первые недели апреля наблюдалось значительное снижение активности (до 43%).
Приморск: Наблюдалось снижение нагрузки на 13%.
Ключевые факты за апрель 2026:
Количество танкеров: В начале апреля количество отгрузок из Усть-Луги упало с 16-17 до 2-6 танкеров в неделю, но к 8 апреля вернулось к нормальной работе.
Основные направления: Более половины танкеров (около 59%) в начале апреля направлялись в Индию.
Инфраструктурные повреждения: Атаки затронули резервуарные парки, что ограничивало возможности хранения.
Итог: Несмотря на атаки, России удалось к концу апреля стабилизировать морской экспорт нефти с Балтики на уровне марта, компенсировав временные сбои
Для чого Туапсе нанесли руйнування три рази? Для того, щоб
временные сбои
тривали до кінця року, як мінімум ЛА
Д, 3 рази поспіль руйнувати Туапсе-це гоп, чи гойда?
Додано: Чет 30 кві, 2026 07:48
pesikot написав: Letusrock написав:
Тільки шкода що мій прапрадід
по глупості повернувся в золотий чехословацький період
прапрадід ?
чехословацький період був з 1919 по 1939 року, це було не так давно )
про прадіда ще можливо було повірити, але в прапрадіда )
погано рахуєш, прадіду в 1920-х було грубо кажучи 20-ть років, а прапрадіду 40
Додано: Чет 30 кві, 2026 07:52
Сибарит написав: pesikot написав: Letusrock написав:
Тільки шкода що мій прапрадід
по глупості повернувся в золотий чехословацький період
прапрадід ?
чехословацький період був з 1919 по 1939 року, це було не так давно )
про прадіда ще можливо було повірити, але в прапрадіда )
Почему нет?
Предположим прапрадед в 19 в 30 лет вернулся с 10летним прадедом. В 29 родился дед, в 49 - отец, в 69...Раньше не откладывали
размножение до предпенсионного возраста, как сейчас 😁
Цілком вірно, моїй прабабці по мамеринській лінії було 37 років на весіллі своєї дочки (моєї бабулі). Куркулям були потрібні великі сімї з робочими руками щоб не залежати від найманих лодарів з пролетаріату
Додано: Чет 30 кві, 2026 08:01
ЛАД написав:
Когда вводили букву "Г", речь шла буквально о нескольких словах (не буду даже обсуждать вопрос, имеет ли смысл вводить новую букву ради нескольких слов). Сегодня в каком-то из словарей встречал, что таких слов уже больше 300.
Так, з буквою "Г" є слів кілька сотень, але з реально поширених то навіть десяток-два не набереться.
Наступна буква по найменшій кількості слів - це буква Ф - 3400 слів (тобто в 10-15 разів більше). Причому були навіть розмови цю букву взагалі прибрати як "понаїхавшу і не нашенську" (Хведір замість Федір, ахвіша замість афіша і т.д.)
Додано: Чет 30 кві, 2026 09:12
Путін у ході телефонної розмови з Трампом у середу, 29 квітня, повідомив про готовність Москви ввести тимчасове припинення вогню в Україні, присвячене Дню Перемоги, який у Росії відзначають 9 травня.
Трамп також повідомив, що Путін висловив готовність допомогти у врегулюванні ситуації навколо іранської ядерної програми, але американський президент відповів: “Я б віддав перевагу тому, щоб ви зайнялися припиненням війни в Україні. Я сказав – перш ніж ви допоможете мені, я хочу припинити вашу війну”.
Попередня телефонна розмова Путіна та Трампа відбулася 28 грудня 2025 року.
Додано: Чет 30 кві, 2026 09:36
ЛАД написав:
О выпуске заявляла фирма-производитель, а не команда п***. Причём, заявляли не раз.
О том, что больше всего врут на войне, я писал ещё в начале войны.
А вообще, интересно получается - Hotab меня обвиняет в недооценке успехов Фламинго, вы - наоборот, в излишней доверчивости.
Про 3000 тисячі до кінця 25 року заявляв особисто.
Я звинувачую і Вас і хотаба в надмірному оптимізмі.
Тільки Хотаб переоцінює наші успіхи, а ви - договороздатність росіян.
Позиція Хотаба в цьому краща, але має свої недоліки. Долярчик теж вірив, що скоро до червня вернеться додому, потім до кінця року...
Моя позиція, що мій контракт закінчиться швидше, ніж ця війна. І завершення її можливе тільки через змушення Росії до миру. Або смерть х....
UPD.: cтосовно відгрузки нафти - налаштований оптимістично, палає гарно. Але після результатів по нафтопереробці за минулий рік - боюся надмірного оптимізму.
Додано: Чет 30 кві, 2026 09:45
Letusrock
Проблема в тому, що ми зараз не в позиції сьогоднішнього Ізраїля. Ми в позиції Ізряїля 50 років тому: маленька корумпована країна без промисловості, але з сильними ворогами поряд.
Додано: Чет 30 кві, 2026 10:16
Працівник ТЦК обмочився, коли його затримали на хабарі у Білій церкві
Ха ха
Додано: Чет 30 кві, 2026 10:36
Російська влада планує масові скорочення працівників бюджетної сфери на тлі різкого зростання дефіциту державної казни. Станом на 1 квітня кількість рекомендованих до звільнення працівників сягнула 105 147 осіб. Такі дані наводить Роструд.
Після суспільного резонансу зі студентами (планували відраховувати 2% з кожного внз) знайшли новий спосіб загону на убой.
