Нещодавно Мінфін Польщі надав коментар польському ЗМІ money.pl щодо оподаткування доходів українців.
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Українські біженці мають платити податки з українських доходів: змінена позиція Мінфіну Польщі
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:04
Українські біженці мають платити податки з українських...
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Українські біженці мають платити податки з українських доходів: змінена позиція Мінфіну Польщі
Додано: Вів 20 вер, 2022 11:04
А яким чином поляки збираються контролювати дохід українців, якщо цей дохід буде надходити на карту українського банку ?
Дуже нагадує наш підхід - спробою брати податок з того, що неможливо моніторити. Чи вони розраховують, що українці добровільно декларуватимуть доходи ?
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