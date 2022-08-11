RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українські біженці мають платити
податки з українських...

Українські біженці мають платити податки з українських...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:04

Українські біженці мають платити податки з українських...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Мінфін Польщі надав коментар польському ЗМІ money.pl щодо оподаткування доходів українців.

Дивися повний текст
Українські біженці мають платити податки з українських доходів: змінена позиція Мінфіну Польщі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98411
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:04

А яким чином поляки збираються контролювати дохід українців, якщо цей дохід буде надходити на карту українського банку ?
Дуже нагадує наш підхід - спробою брати податок з того, що неможливо моніторити. Чи вони розраховують, що українці добровільно декларуватимуть доходи ?
Nickoss1
 
Повідомлень: 271
З нами з: 10.07.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:19

Власна думка

Наприклад - на початку наступного року польська податкова може вислати листи усім українцям, хто перебував під тимчасовим прихистком і на території Польщі понад 183 дні, з проханням подати декларацію за 2022 рік.

А хто не подасть, стануть порушником і можуть мати проблеми при наступному в‘їзді в Шенгенську зону.
Mmm123
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсії українцям зможуть платити за рахунок благодійних...
R2 » Чет 01 вер, 2022 22:59
2 326
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 20:31
alex_dvornichenko
У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер 1, 2
R2 » Сер 10 сер, 2022 15:37
14 940
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 сер, 2022 12:38
L
Українці можуть менше платити за газ: як отримати знижку...
R2 » Чет 11 сер, 2022 13:24
1 222
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 13:24
blackwi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАС (179)
20.09.2022 15:05
ПУМБ (2662)
20.09.2022 14:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.