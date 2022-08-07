Південнокорейська компанія Hyundai та італійський автовиробник IVECO Group N.V. презентували автомобіль на водні.
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Hyundai та IVECO представили семитонний автомобіль, який працює на водні
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Додано: Сер 21 вер, 2022 01:20
Hyundai та IVECO представили семитонний автомобіль, який...
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Дивися повний текст
Hyundai та IVECO представили семитонний автомобіль, який працює на водні
Додано: Сер 21 вер, 2022 01:20
Интересно, зачем двигателю мощность 140 кВт, если питание к нему только 90? Остальное по внешнему проводу подводить? Или двигатель революционый: подводишь 90 - на выходе 140?
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