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Обмін євро на долари в Словаччині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:48
Добрий день
підкажіть будь ласка чи можна в словаччині поміняти євро на долари, якщо так то де і на яких умоваХ?
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tatsunets93
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