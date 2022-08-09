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Обмін євро на
долари в Словаччині

Обмін євро на долари в Словаччині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:48

Обмін євро на долари в Словаччині

Добрий день
підкажіть будь ласка чи можна в словаччині поміняти євро на долари, якщо так то де і на яких умоваХ?
tatsunets93
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Модератори: Ірина_, Модератор

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